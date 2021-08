Muoniossa Äkäslompolontiellä on palanut noin sadan neliömetrin omakotitalo. Pelastuslaitos on siirtynyt jälkisammutus- ja raivaustöihin. Koska kyseessä on purueristeinen talo, jälkisammutus jatkuu vielä useita tunteja.

Talo on kärsinyt mittavat palo-, savu- ja vesivahingot.