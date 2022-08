Joskus tai useimmiten on hypättävä aluksi kylmään veteen pää edellä. Matkustamisen hankaluudet, tietokoneen tekniset ongelmat, liian optimistisesti tehdyt suunnitelmat jutuista ja odottamattomat käänteet tekevät kisareissujen ensimmäisestä päivästä ihmeellisen mössön. Kun avauspäivästä selviää, loppukisat voi kauhoa paljon rentoutuneemmin.

Sunnuntain erikoisuus oli LNM:n keihäsmiehen Toni Keräsen haastattelut. Juttu oli lähes valmis julkaistavaksi, kun Keränen muuttuikin varamiehestä yhtäkkiä Müncheniin matkaajaksi. Mikäs siinä, paikallisen miehen voi sitten jututtaa vielä kolmannen kerran täällä Baijerissa.

Erikoisuuksista puheen ollen, oli jonkinlainen paluu menneisyyteen, kun Lufthansan lennolla piti käyttää maskia. Näppärästi toki kirurgimaski naamaa suojasi, mutta Suomessa on ehtinyt tottua jo toisenlaiseen elämään. Maskit ovat käytössä myös Suomen joukkueen infotilaisuuksissa. Münchenin julkisessa liikenteessä noin puolet matkustaa maski kasvoillaan.

Helsingissä on joskus hävettänyt, kun ulkomaalaisia vieraita kestitessä on joutunut toteamaan, että harva ravintola on sunnuntaisin auki. Münchenin sunnuntai oli jopa ankeampi, koska avoinna olevaa ruokakauppaa sai etsiä kissojen, koirien ja hakukoneen avulla. Esimerkiksi Suomen hotellilta joutui talsimaan 700 metriä Shellille löytääkseen purtavaa. Pienellä Shellillä juomakaappeja tutki myös ruotsalaisia eliittiurheilijoita, joten mitä ilmeisimmin he olivat havainneet saman ongelman.

Pitkän ja tuskaisen päivän kruunasi myöhäisillalla tietenkin kunnon döner sekä päiväkirjan tekstin katoaminen kuin tuhka tuuleen.