Muistisairas Kaisa Ojanaho katosi maanantaina puolen päivän aikoihin Attendon hoivakodista Torniossa.

Poliisin mukaan Ojanaho on aktiivinen liikkuja ja hän on hyvässä kunnossa. Ojanaho on noin 160 cm pitkä, hoikka ja hänellä on olkapäille ulottuvat tummat hiukset. Hänellä on mahdollisesti päässään vaaleapohjainen kukallinen trikoopipo, mustat suorat leveälahkeiset housut, valkoiset lenkkarit ja vyötärö mallin tuulitakki, joka on pinkin värinen. Mukanaan hänellä on mahdollisesti mustavalkopilkullinen Marimekon olkalaukku.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.