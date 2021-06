Poliisi tiedotti tiistaina muistisairaan miehen kadonneen Kuusamossa. Poliisi julkaisi keskiviikkona myös kuvan kadonneesta.

Lassi Rissanen, poliisin toimittama kuva Kuusamossa kadonneesta Kuva: Poliisi

Katoamispaikka on Elijärventien seutu Kuusamon Juumassa.

Poliisista kerrotaan, että Rissasta etsitään rajavartiolaitoksen, poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun voimin. Viimeinen havainto kadonneesta on maanantai-illalta.

Kadonneella on yllä metsänvihreät shortsit, mustat lenkkarit ja punaruskea ruudullinen flanellipaita. Hän on pituudeltaan 175 cm, hoikka ja hänellä on lyhyet valkoiset hiukset. Hän on ilmeisesti jalkaisin liikkeellä, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112.