Saalastin salin puhujakorokkeelle Oulun yliopistolla astelee harvinainen vieras, Nokian pääjohtaja Jorma Ollila. Eletään syyskuun ensimmäistä perjantaita vuonna 2005.

Tunnelma seminaarissa on salin kattoa korkeammalla. Oulu viettää 400-vuotisjuhlaa ja Nokia on noussut maailman suurimmaksi kännykänvalmistajaksi. Suomalainen tuotemerkki on yhtä tunnettu kuin Coca Cola. Ollilaa pidetään visionäärisenä yritysjohtajana Amerikkaa myöten.

Papereitaan asettelevan Ollilan otteissa on ylivoimaisen markkinajohtajan varmuutta. Kukaan salissa ei aavista, että kilpailija vaanii jo nurkan takana. Kahden vuoden päästä Nokian voittokulku alkaa käydä kompastelevaksi.

Mutta sitä ennen kuunnellaan jylhiä lauseita pääjohtajan suusta.

Kaleva kertoi etusivullaan 3.9.2005 lehdessä Nokian pääjohtajan Jorma Ollilan harvinaisesta vierailusta Ouluun.

Puheessaan Ollila kehuu Oulua. Eikä yhtään turhaan, seudulla oli luotu teknologinen pohja Nokian valtaisalle nousulle mobiililaitteissa.

Perustan luominen ei ollut tapahtunut hetkessä.