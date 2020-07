Muhoksella palanut metsä on lohduton näky. Paloalue oli peräti 250 hehtaaria. Kuva: Janne Körkkö

Muhoksella viime maanantaina syttyneen valtavan metsäpalon sammutustyöt jatkuvat yli viikonlopun. Asiasta tiedotti perjantaina Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen lisäksi sammutustöissä on Vapepan ja Puolustusvoimien henkilöstöä ja kalustoa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että sammutustyöt sitovat paikalle yhä runsaasti työntekijöitä ja kalustoa.

Sammutustöitä on viikon aikana tehty muun muassa kaivinkoneiden avulla. Kaivinkoneilla on kaivettu esiin palopesäkkeitä. Paikalla on ollut myös vesivaunuja, joilla vettä on kuskattu ja pumpattu vaikeimpiin paikkoihin.

Paloaluetta ei yhä jatkuvien sammutustöiden vuoksi ole päästy kunnolla tutkimaan, joten palon syttymissyy ei ole edelleenkään tiedossa.

Paloalue oli peräti 250 hehtaaria. Alue sijaitsee muutaman kilometrin päässä Muhoksen keskustasta kunnan eteläpuolella.

Maaperä on saatava täysin sammuksiin, ennen kuin alue voidaan luovuttaa maanomistajille.

Lue myös: Mu­hos­lai­sen met­sän­omis­ta­ja Ilkka Pöyryn pa­la­nees­sa met­säs­sä näky on loh­du­ton ja haju huu­maa­va – "Me­ne­tet­tyä rahaa enemmän suren pönt­töi­hin kär­ven­ty­nei­tä lin­nun­poi­ka­sia"

Katso kuvagalleria hiiltyneestä metsästä täältä.