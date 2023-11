Pehmeää laskeutumista ei tullut, eikä sellaista ollut odotettavissakaan.

Sen Muhoksen tuore kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää oitis. Torstaina alkanut pesti käynnistyi rytinällä.

– Alkuvaiheessa kaikki haluavat osansa uusista tekijöistä, Hinno sanoo.

Kunnanjohtajan kalenteri on täynnä merkintöjä. Joulukuun kaikki viikonloput ovat varattuja.

Erilaiset tapaamiset sopivat hyvin Hinnon toimintamalleihin.

– Tapaan mielelläni yrityksiä. Siitä saa selkeän kuvan: jos yrityksillä menee hyvin, yleensä kunnallakin menee hyvin. Tapaan mieluusti myös kuntalaisia, sillä heiltä saa kyllä viestin asioista, joille täytyisi mahdollisesti tehdä jotain.

Hinno valittiin Muhoksen kunnanjohtajan pallille äänivyöryllä.

Ennen tuoreinta pestiään hän ehti toimia Haapaveden kaupunginjohtajana kolme ja puoli vuotta.

Hinno halusi hommiin alueelle, missä on mahdollisuudet väestönkasvuun.

– Haapavedellä haasteena oli väestön väheneminen ja vanheneminen. Se vaikuttaa pitkällä aikavälillä elinvoimaan. Oulun läheisyydessä on valtavat mahdollisuudet verrattuna maakunnan moneen muuhun alueeseen.

Mahdollisuudet ovat samalla myös haasteita. Muhos oli aiemmin kasvava kunta, mutta viime vuosina väestönkasvu on ollut laskevaa. Tällä hetkellä kunnassa on vajaat 9 000 asukasta.

Hinno kuitenkin ajattelee asiaa positiiviselta kannalta.

– Tänne on kaavoitettu paljon omakotitalotontteja ja tehty paljon maan ostoja. Selkeästi pyritään siihen, että kun taantuma hellittää, rakentaminen vauhdittuisi.

Hinno on luottavainen siihen, että väestönkasvu lähtee nousuun. Perusta on kunnossa, sillä kunnan kouluja on rakennettu uudelleen.

Vieressä virtaava Oulujoki tarjoaa oman elementtinsä.

– Ihan kaikilla kunnilla ei ole tarjota tuollaista jokimaisemaa. Se on iso vahvuus, mitä meidän täytyy käyttää hyväksemme. On mieltä ylentävää, kun pääsee seuraamaan jokea.

Joen merkitys Rovaniemeltä ponnistaneelle Hinnolle on erityinen.

– Olen kotoisin Kemijoen rannalta. Tietyllä tavalla tykkään enemmän joki- kuin merimaisemasta.

Myös Oulujoki on virrannut Hinnon rinnalla jo pidempään, sillä hän on asunut Oulussa vuodesta 2006 asti.

Joen pilkkiapajia Hinno ei ole kuitenkaan testaillut. Kalastushommat hoituvat mökillä Posiolla.

– Siellä käyn jonkin verran pilkillä, mutta kovin suuria kaloja ei ole tullut. En ole niin intohimoinen, että istuisin pilkillä kovin pitkään.

Oulujoen virtaus tulee jatkossa entistä tutummaksi, sillä Hinno köröttelee Muhokselle päivittäin. Haapavedellä hänellä puolestaan oli oma asunto.

– Muhos on niin paljon lähempänä, että sinne voi ajella.