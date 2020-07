Poliisi on käynnistänyt palonsyyntutkinnan Muhoksen metsäpalosta. Kuva: Janne Körkkö

Oulun poliisi on aloittanut Muhoksen metsäpalosta palonsyyntutkinnan. Poliisi on kirjannut tapauksesta palonsyyntutkintailmoituksen, jonka pohjalta tutkinta on aloitettu.

Tutkinta on vielä alkuvaiheessa, eikä tutkinnassa ole toistaiseksi tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella asiassa olisi syytä epäillä rikosta.

Poliisi jatkaa asian tutkintaa palonsyyntutkintana, eikä tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Muhoksen metsäpalo syttyi 29. kesäkuuta. Palossa tuhoutui metsää 250 hehtaarin edestä.