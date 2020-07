Jouni Mäkitalo ja Eero Alho ovat vastanneet Muhoksen palopaikalla vesihuollosta. Pelastuslaitos alkaa huomenna tiistaina purkaa kalustoaan alueelta. Kuva: Janne Körkkö

Muhoksen metsäpalon jälkisammutus on tulossa päätökseensä alkuviikosta. Paloalueen maita luovutetaan asteittain takaisin maanomistajille, kun metsäpalsta on varmistettu palovapaaksi. Joitakin alueita on jo luovutettu jälkivartiointiin.

– Alueen tilanne on tällä hetkellä vakaa. Uusia palopesäkkeitä ei ole löytynyt. Tänään ja huomenna toimimme kuitenkin alueella vielä aktiivisesti, apulaispalopäällikkö Antti Kärppä kertoo.