JYPin Jani Tuppurainen ja Kärppien Mika Pyörälä väänsivät kiekon perässä viime joulukuussa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Yli vuosikymmen yhden seuran palveluksessa on pitkä ja kunnioitettava pätkä. Muhoksen Jääklubin kasvatti Jani Tuppurainen, 41, on edustanut jyväskyläläisseura JYPiä peräti 12 liigakaudella, mutta kuluva kausi on hyökkääjän viimeinen Jyväskylässä.

Tuppuraisen takaraivossa kyti ajatus uran paketoimisesta hurrikaanipaidassa, mutta yhteistä säveltä jatkosta ei seuran kanssa enää löytynyt.