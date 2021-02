Muhoksen jäähallissa tehdään mittava remontti. Kuvassa marraskuulta 1998 jäähalli on juuri valmistunut. Kuva: Maikkola Tapio

Muhoksen kunnanvaltuusto päätti lisätä jäähallin investointiohjelmaan miljoonan euron määrärahan peruskorjauksen toteuttamiseksi vuonna 2021.

Lisäyksen jälkeen hankkeen kustannusarvio on yhteensä 4 301 000 euroa siten, että kokonaismenomääräraha on 3,8 miljoonaa euroa ja siihen saatava valtionosuus on 0,75 miljoonaa euroa.