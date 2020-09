Kivisuolle on aiemmin perustettu neljä yksityistä luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 293 hehtaaria. Arkistokuva suosta. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Muhoksella sijaitseva Kivisuo sai maanantaina päätöksen suojelusta, kun se nimettiin soidensuojelualueeksi. Päätös toteuttaa Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteita ja on suurin ohjelmassa suojeltu alue.

Suojeltavan alueen pinta-ala on noin 614 hehtaaria. Sopimuksen alueesta tekivät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Osuuskunta Lumimuutos.

– Kivisuo on luontoarvoiltaan erittäin arvokas suoalue ja tähän mennessä suurin yksittäinen Helmi-ohjelmassa suojeltu kohde. Uudella ohjelmalla pureudumme Suomen luonnon köyhtymisen juurisyyhyn, eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Luontokadon pysäyttäminen vaatii juuri tällaisia tekoja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Kivisuolle on aiemmin perustettu neljä yksityistä luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 293 hehtaaria. Uuden suojelualueen jälkeen Kivisuolla on jo yli 900 hehtaaria suojeltua aluetta.