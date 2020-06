Muhoksen keskustan alueelle näytti jo kulkeutuneen savua.

Muhoksen metsäpalo havaittiin pienlentokoneesta.

Muhoksen metsäpalon sammuttamista. Kuva: Teemu Vesa

Muhoksen eteläpuolella Matokorvessa palaa noin 250 hehtaaria metsää, kertoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen mukaan paloa ei ole kyetty vielä pysäyttämään, mutta sitä rajataan parhaillaan. Paikalla on useita yksikköjä ja rajavartioston helikopteri sammuttamassa paloa.

Noin puoli kymmenen aikaan illalla pelastuslaitokselta kerrottiin, että paloa aletaan saamaan rajattua.

– Valtaosa on jo rajattu. Palon lähellä ei ole asutusta, kertoi päivystävä palomestari Petri Hintikka.

Pelastuslaitoksen mukaan paikalle on saapunut toinenkin helikopteri puolustusvoimilta. Paikalle on hälytetty myös pelastushenkilöstöä Lapin, Jokilaaksojen ja Kainuun alueelta. Myös puolustusvoimilta on pyydetty virka-apua.

– Tällä hetkellä paikalla on noin 20 yksikköä. Pelastushenkilöstöä on siis töissä yhteensä noin 50, Hintikka kertoo.

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Pelastuslaitoksen mukaan palon sammutus kestää todennäköisesti huomiseen asti.

– Tässä juuri mietimme uutta sammutustrategiaa. Yöksi tulee todennäköisesti lisää pelastushenkilöstöä, arviolta noin 80 henkilön voimin sammutetaan yöllä, Hintikka kertoi noin puoli kymmenen aikaan.

Savu saapui keskustan alueelle.

Palosta muodostuu paljon savua, jonka takia pelastuslaitos kehottaa Muhoksen asukkaita kehotetaan välttämään ulkona liikkumista sekä sulkemaan ikkunat ja ilmastoinnit.

– Etekin hengitysoireista kärsivien kannattaa vältellä ulkona liikkumista, totesi päivystävä palomestari Kimmo Virkkala noin kuuden aikaan iltapäivällä.

Noin puoli kymmenen aikaan savunmuodostus oli yhä runsasta.

– Sen voi myös haistaa jopa Oulussa asti, kertoi päivystävä palomestari Petri Hintikka.

Sammutustöissä alkuillasta Muhoksella. Video: Ari Juka

Paikan päällä olevan Kalevan toimittaja Antti Ervastin mukaan savua on merkittävän paljon.

– Taivaanranta on aivan harmaana ja palohelikopteri lentelee ympäriinsä. Savuverho näyttää siirtyvän suhteellisen rauhallisesti tuulen mukana keskustaa kohti, hän kertoi noin kello 17:50.

Ervastin mukaan Matokorventiellä ja Tyrnäväntiellä oli myös suhteellisen paljon ihmisiä katsomassa paloa.

Matokorventien lintutorni oli maanantaina myös kovassa käytössä, mutta ei niinkään lintubongarien kuin tulipalon seuraajien. Paloalueen lähellä asuva Henry Oinas-Kukkonen sekä muhosperäläiset Juho Tiirola ja Veeti Vesala katselivat huolissaan savuavaa taivaanrantaa.

– Ei se hyvältä näytä. Metsän lisäksi tuolla on tilojakin, jotka voivat olla syttymisvaarassa. Itselläni on talo tuossa metsän reunassa, mutta ei onneksi vaaravyöhykkeellä. Olin lähdössä kalalle, kun huomasin, että mikä ihme tuolla savuaa, Oinas-Kukkonen sanoi.

Noin kello 18 aikaan Muhoksen keskustassa ei kuitenkaan näkynyt juurikaan havaittavaa savua.

– Savua ei näy, mutta sen haistaa kyllä vahvasti. Ihmiset näyttävät olevan liikenteessä ihan normaalisti, on pyöräilijöitä ja kaupassakävijöitä, Ervasti raportoi.

Maatila Lakkapäässä sijaitsee tien varrella, jota paloautot pääsivät menemään sammutustöihin. Tilan emäntä Mirja Lehisto ja hevosia siellä hoitava Mari Paakkola olivat vähän tuskastuneitakin uteliaisiin, joita ajeli liian kanssa pyrkien lähemmäksi katsomaan maastopaloa. Kävijät tahtoivat tukkia tien sammutusliikenteeltä.

– Totta kai yhdessä vaiheessa näytti aivan hirveältä, että tuli ryöstäytyy tänne taloa kohti, mutta sitten tuuli kylälle päin eikä tänne ollenkaan. Ei palopaikkaan ole tästä kahtakaan kilometriä, Lehisto mittaili.

Tilan vanhemmat isäntä ja emäntä Paula ja Kauko Juka muistavat, kun miltei täsmälleen samassa paikassa riehui maastopalo reilut 50 vuotta sitten, vuonna 1969.

– Se oli iso tulipalo, vielä isompi kuin tämä. Se lähti Tyrnävältä asti ja eteni tuohon samaan paikkaan. Katerpillarilla saivat raivattua uran, että tuli ei enää päässyt etenemään, Kauko Juka muisteli.

Paula ja Kauko Juka muistavat, kun Muhoksella oli maastopalo samassa paikassa kuin nyt mutta vielä paljon suurempana. Mukana muisteloissa heidän lapsenlapsensa Eevi ja Juho Juka. Kuva: Teija Soini

Paula Juka muisteli, että perhe asui silloin vielä Utajärvellä, ja valtava savumäärä tuntui ja haisi siellä haitaksi asti. Hän piti onnena onnettomuudessa, että tuuli oli maanantaina kirkonkylälle päin, kun tavallisimmin Lakkapäässä tuulee juuri paloalueen suunnalta taloa kohti.

Kauko Juka uskoi nähneensä jo aamulla kahdeksan tai yhdeksän aikoihin lehteä hakiessaan palon ensimmäiset merkit.

– Näin, kun sieltä pikkuisen nousi savua, mutta ajattelin että se on jonkun mökin tai talon savuja. Sitten soitin yhden aikoihin pelastuslaitokselle. Sieltä sanottiin, että joku on juuri soittanut pienten savujen nousevan alueella. Sanoin, että ei ole enää pienet savut, kun tulet roihusivat täysillä, Juka kertoi.

Muhoksella erittäin suuri maastopalo. Savut näkyvät hailuotoon asti. Kuva: Harri Käkelä

Juttua päivitetään.