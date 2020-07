SuPer ja Tehy kritisoivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstötoimia ja erityisesti lomien lyhentämistä koronakevään aikana. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöitä edustavat SuPer ja Tehy katsovat, että terveydenhuoltoalan työnantajat käyttivät valmiuslakia väärin koronakevään aikana. Liittojen edustajat kertovat MTV:n haastattelussa saaneensa useita tapauksia, joissa lomia on peruttu ja lyhennetty varmuuden vuoksi, mutta lavein perustein.

SuPer ja Tehy nostavat esille jutussa esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, jossa on ollut kevään aikana 24 koronatapausta, mutta koronapotilaita turvaavaan henkilöstöön on määrätty jopa pari tuhatta työntekijää. Tehyn luottamusmies Juha Honkakoski kertoo uutisessa, että Ppshp on myöntänyt tilanteessa virheitään.

– Tietyllä tavalla ammutaan tykillä kärpästä ennen kuin se asia on agendalla. Olen huolissani työntekijöiden jaksamisesta, jos toinen aalto tulee syksyllä, luottamusmies Honkakoski kommentoi MTV:n jutussa.

Kaleva uutisoi huhtikuussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varautuvan koronaepidemian mahdollisesti aiheuttamaan lisähenkilöstötarpeeseen säännöstelemällä työntekijöiden kesäkaudella yhtäjaksoisesti pidettäviä vuosilomapäiviä. Tuolloin kullekin työntekijälle oltiin vahvistamassa enintään kymmenen päivän yhdenjaksoinen loma kerrallaan.

Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinojan mukaan vuosilomia on vahvistettu nihkeästi alalla olevan jokakesäisen työvoimapulan paikkaamisen vuoksi. Keväällä sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtajana toiminut Juha Jääskeläinen perustelee muutoksia MTV:lle varautumisella huomattavasti suurempaan potilasmäärään.

