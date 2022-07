THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan korona ei enää täytä yleisvaarallisen tautiluokituksen kriteerejä. Kuva: Lännen Media

Koronavirus tulisi poistaa yleisvaarallisten tautien listalta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen MTV:lle.

– Kyllä se mielestäni olisi varteenotettava vaihtoehto. Pärjäisimme ihan hyvin lievemmälläkin luokittelulla. Tämä on ollut jo jonkin aikaa arvio suurella osalla keskussairaaloiden infektiolääkäreistä, Salminen sanoo MTV:n haastattelussa.

Yleisvaarallisen tautiluokituksen kriteerit eivät Salmisen mukaan enää täyty.

– Meillä on rokote, ja tauti ei ole vaarallinen kaikille ihmisille. Osalle se voi toki vielä olla. Yleensä yleisvaarallinen tartuntatauti on sellainen, jossa on korkea kuolleisuus tai sellainen, joka vammauttaa ihmisiä laajasti.

Uusi korona-aalto on THL:n mukaan syksyllä mahdollinen. Karanteeneilla ja eristyksillä ei Salmisen mukaan enää kuitenkaan juuri pystytä pysäyttämään epidemiaa.

Koronan luokittelusta vastaa viime kädessä Sosiaali- ja terveysministeriö.

– STM:n kanta on, että poistamista ei kannata kiirehtiä. Nyt kannattaa katsoa syksyn tilanne ja se, miten virus muuntuu. Edelleen on mahdollista, että seuraava virusmuunnos aiheuttaa vakavampaa tautia. Tällä hetkellä on perusteltua pitää yleisvaarallisuutta, mutta tätä varmasti syksyn kuluessa arvioidaan uudelleen, sanoo STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen MTV:lle.