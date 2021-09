Helsinki

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä uskoo, että ilmastokysymykseen löytyy budjettiriihessä ratkaisu. Kuva: Arttu Laitala

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kertoi MTV:lle iltakymmenen jälkeen, että keskusta on jättänyt kompromissiesityksen vihreille ilmastotoimista. Puolueet neuvottelivat Helsingin Säätytalolla keskiviikkoiltana.

– Nyt on neuvoteltu kokonaisuudesta, jolla ollaan saamassa yli 11 miljoonan tonnin päästövähennykset. Tämä on historiallinen kokonaisuus, ja itse asiassa enemmän kuin hallitusohjelmassa on sovittu. Nyt ollaan sitten neuvoteltu yhdestä yksityiskohdasta, joka tässä hiertää. Keskusta on jättänyt oman kompromissiesityksen ja siitä nyt sitten neuvotellaan, Honkonen sanoi MTV:lle.

Hän vahvisti samalla, että neuvottelut ovat keskiviikon osalta päättyneet. Honkosen mukaan neuvotteluja jatketaan torstaina.

– Me olemme tehneet erittäin hyvän kompromissiesityksen sen pohjalta, mikä pääministerin esitys oli. Tässä on ollut hyvä yhteistyö SDP:n ja keskustan välillä ja uskon, että tästä ratkaisu löytyy, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi MTV:lle.

Leppä sanoi lisäksi, että pääministerin on ratkaistava torstaina, onko keskustan esitys "ota tai jätä" -paperi.

STT ei tavoittanut Honkosta keskiviikkoiltana.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoi STT:lle, että vihreillä oli valmius jatkaa keskustan kanssa keskiviikkoiltana keskusteluja, mutta keskusta lähti pois neuvotteluista Säätytalolta.

Mikkosen mukaan pöydällä oli esityksiä, joista vihreillä oli halu keskustella, mutta yhteisymmärrystä ei löytynyt.

Pääministerin mukaan kyse 0,2 miljoonan tonnin erosta

Keskustalla ja vihreillä on ollut näkemyseroja siitä, mitkä ilmastotoimet ovat riittävän uskottavia ja tehokkaita hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi aiemmin keskiviikkona Säätytalolla, että vihreillä ja keskustalla on torstaiaamuun asti aikaa miettiä kompromissiratkaisu. Kyse on Marinin mukaan käytännössä noin 0,2 megatonnin (0,2 miljoonan tonnin) kokoisesta näkemyserosta.

Marin kertoi antaneensa keskustalle ja vihreille tehtäväksi antaa asiasta kirjausesityksen.