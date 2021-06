Helsinki

EU:n poliisiorganisaatioiden yhteenliittymä Europol kertoi tiistaina FBI:n johtamasta suuresta kansainvälisestä rikostorjuntaoperaatiosta, jonka aikana eri maissa on otettu kiinni 800 ihmistä. Kuva: JERRY LAMPEN

Suomalaismiehen epäillään olleen mukana välittämässä Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n ansaksi kehittämiä puhelimia alamaailmalle Espanjassa, kertovat MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Tiedotusvälineet perustavat uutisensa yhdysvaltalaiselle oikeusistuimelle toimitetusta hakemuksesta löytyviin tietoihin.

MTV:n ja HS:n mukaan mies on ollut aikanaan United Brotherhood -jengin kunniajäsen. Mies on HS:n mukaan aikoinaan tuomittu muun muassa pääkaupunkiseudulla toimineen paritus- ja prostituutiorenkaan tapauksessa. Hän on saanut myös tuomion muun muassa avunannosta pahoinpitelyihin.

Helsingin Sanomat kertoi, ettei ollut keskiviikkona tavoittanut miestä kommentoimaan asiaa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on lakkauttanut United Brotherhoodin laittomana. Oikeuden päätös ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen.

EU:n poliisiorganisaatioiden yhteenliittymä Europol kertoi tiistaina FBI:n johtamasta suuresta kansainvälisestä rikostorjuntaoperaatiosta, jonka aikana eri maissa on otettu kiinni 800 ihmistä. Takavarikkoon on otettu muun muassa kahdeksan tonnia kokaiinia, kaksi tonnia amfetamiinia ja metamfetamiinia, noin 250 ampuma-asetta ja yli 48 miljoonaa dollaria eri maiden valuuttaa ja kryptovaluuttaa.

Suomessa poliisi kertoi ottaneensa kiinni lähes sata ihmistä. Ulkomailla suomalaisiin rikoskokonaisuuksiin liittyviä epäiltyjä otettiin maanantaina kiinni yli kymmenen.

Kansainväliseen operaatioon liittyi salattu ANOM-niminen viestintäalusta, joka kehitettiin FBI:ssa. Sen avulla poliisit eri maissa pystyivät lukemaan reaaliaikaisesti alamaailman viestejä.