Mediayhtiö MTV aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä eli noin 430:tä työntekijää.

Alustava arvio henkilöstön vähennystarpeesta on kokonaisuudessaan noin 45. Tarve voi kuitenkin yrityksen mukaan kasvaa, mikäli suunniteltuja uusia työtehtäviä ei oteta vastaan.

Tiedotteen mukaan muutosneuvottelut käydään taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä.

MTV:n alustavissa suunnitelmissa on sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi työtehtävien lakkaamisia, ulkoistamisia, irtisanomisia tai olennaisia muutoksia työsuhteen ehtoihin.

Tavoitteena voitollinen liiketoiminta

Yritys pyrkii muutosten avulla kääntämään nyt tappiollisen liiketoiminnan voitolliseksi. Tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava.

– Vaikka sisältöjemme katselu ja kulutus on loistavalla tasolla, on MTV:n kustannustehokkuutta parannettava. Muutokset edellyttävät meiltä uudenlaista osaamista, uudenlaisia toimenkuvia ja kulujen karsimista, siksi muutosneuvottelut ovat nyt tarpeen. Tavoitteena on löytää henkilöstön ja MTV Oy:n kannalta paras mahdollinen lopputulos, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen tiedotteessa.