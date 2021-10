Helsinki

Lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Matti Räty/Arkisto

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK varoittaa, että maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin. Järjestön mukaan kesän kuivuus on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti, ja samaan aikaan maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet nopeasti.

– Monella tilalla kyse on viikoista, selvitäänkö tilanteesta, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila varoitti tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa monilla tiloilla kyse on eloonjäämistaistelua. Maatalouden yrittäjätulon ennustetaan supistuvan tänä vuonna jopa 20 prosenttia ja ensi vuonna kahdeksan prosenttia. MTK vaatii, että akuuttiin talouskriisiin joutuneita tiloja on autettava nopeasti.

– Akuutissa tilanteessa tärkeintä on turvata tilojen maksuvalmius, Marttila vaatii.

Hän esittää suoria kriisitukia maatiloille. Kriisiin hoitoon tarvitaan myös lyhennysvapaita, lainojen uudelleenjärjestelyjä ja muita toimia pankkien kanssa. Lisäksi valtion tulisi taata maksuvalmiuslainat

– On iso riski, että talven jälkeen Suomen ruokajärjestelmä ei toimi kuten ennen.

MTK kertoo, että joillakin alueilla on saatu tänä vuonna ainoastaan 30 prosenttia keskimääräisestä sadosta. Paremmin selvinneilläkin alueilla on jääty noin viidenneksen alle keskimääräisen sadon. Alueellinen ja tilakohtainen vaihtelu on hyvin suurta.

– Monella tilalla sato käytännössä menetettiin, Marttila kertoo.

Kaupan keskusliikkeet vaativat pitkiä sopimuksia

Samaan aikaan kustannukset ovat nousseet rajusti. Lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Marttila luonnehtii polttoaineiden hinnan kohoamista holtittomaksi.

Esimerkiksi maitotiloilla itse tuotettu rehuvilja menetettiin, minkä vuoksi tilat ovat joutuneet ostamaan kallista rehua ulkopuolelta. Viljan hinta on noussut niukkuuden vuoksi.

– Viljatiloja korkeampi hinta ei paljon auta, jos ei ole myytävää, sanoo MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.

Hänen mukaansa tällä hetkellä ei ole mekanismeja, joilla tuottajahinnat vastaisivat kustannusten nousua.

MTK:ta sapettaa, että kaupan keskusliikkeet vaativat pitkiä hintasopimuksia. Keskusliikkeet esittävät järjestön mukaan, että tuoretuotteissa hinnat pitäisi sopia jopa kesään 2023 saakka. Åberg pitää tätä järjettömänä.

– Meillä on mustaa valkoisella, että pitkät sopimukset soveltuvat huonosti tuoretuotteisiin, hän huomauttaa.

Mahdotonta sopia ensi vuoden hinnoista

Marttila painottaa, että elintarviketeollisuudelle ja kaupalle suoraan maataloustuotteitaan toimittavien tuottajien on mahdotonta sopia ensi vuoden hinnoista, kun kustannukset nousevat voimakkaasti ja satonäkymistä ei ole tietoa.

MTK vaatii kaupalta lyhyempiä sopimuksia ja joustoja maatalouden kriisin voittamiseksi.

Järjestö esittää, että elintarvikemarkkinalakia muutetaan maatalouden ja kaupan neuvotteluvoiman tasaamiseksi.​

Päivittäistavarakaupan hinnoittelujakson enimmäisaikatulisi MTK:n mukaan säätää maataloustuotteilla kahdeksi kuukaudeksi. Kilpailuttaminen saisi tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ennen hinnoittelujakson alkamista.

MTK:n mukaan ainoa ratkaisu kriisiin on, että maatalousyrittäjän on saatava suurempi osuus maatalouden rahavirroista.