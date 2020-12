Haapajärven alueelle on myönnetty lupa kokonaisen susilauman kaatamiseen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Lehden mukaan Suomen riistakeskus on myöntänyt luvan koiravahinkojen estämiseksi. Luvan perusteella voidaan tappaa neljä erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttanutta sutta. Pyynti tulee kohdistaa tähän neljän susiyksilön muodostamaan laumaan.

Päätöksen mukaan Haapajärven alueella on poikkeuksellisesti käyttäytyvä susilauma, joka on aiheuttanut ainakin kahtena vuonna erityisen merkittäviä koiravahinkoja. Pelkästään tänä syksynä alueelta on löydetty kahdeksan suden tappamaa tai raatelemaa koiraa. Lisäksi tietoon on tullut kolmen lampaan tappaminen.

Riistakeskuksen myöntämän kaatoluvan lupa-aika on 9.–29. joulukuuta. Päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Pyynti voidaan aloittaa, kun lumijälkien perusteella pystytään varmistamaan, että kyseessä on tuhoja aiheuttanut neljän suden lauma.

Neljän suden tappamisen ei katsota haittaavan suotuisan suojelutason säilyttämistä alueella.