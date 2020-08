Oulun torihotellia rakennuttava, liikemies Jyrki Hallikaisen omistama MGP Services -yhtiön mukaan torihotellihanke valmistuu vuonna 2021.

Asia ilmenee Oulun kaupungin vaatimasta torihotellin rakentamista koskevasta selvityspyynnöstä.

MPG:n mukaan rakennustöiden on määrä jatkua elokuussa 2020. Myöskin työvaiheaikataulujen on tarkoitus tarkentua elokuun aikana.

MPG:n mukaan hotellihankkeen rakennuslupa on voimassa, sillä rakentamisen aloittamiseen on myönnetty jatkoaikaa ja muutoslupahakemus on vireillä, jonka lisäksi kaupunginhallitus on MPG:n mukaan rakentamisvelvollisuudelle jatkoaikaa vuoden loppuun saakka. Vastauksessaan kaupungille yhtiö pyytää kaupunkia toimimaan jatkossa lupien myöntämisessä nopeammin, jottei rakennusprosessi viivästyisi.

Torihotelli on odottanut toteuttamistaan ja reilun vuosikymmenen. Hanketta puuhaava MGP on hakenut jo kerran rakentamiselle lisäaikaa.

Yhtiölle on jo määrätty 150 000 euron seuraamusmaksu hankkeen viivästymisestä. Oulun kaupungilla on nyt yhtiön asettama 800 000 euron vakuus, joka lankeaa maksettavaksi mikäli hotelli ei ole valmis tämän vuoden loppuun mennessä.

Kaupunki on velvoittanut MGP:n tiedottamaan rakennushankkeen edistymisestä kolmen kuukauden välein. Yhtiön tulee pitää myös yleisö tietoisena töiden etenemisestä.

