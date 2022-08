Energiaomavaraisuus ja sähkön tuotanto kiinnostavat tällä hetkellä niin paljon, että aurinkosähkömarkkinat ovat ylikuumentuneet.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva varoittaa, että markkinoille on tullut myös vastuuttomia myyjiä, joille kepulikonstitkaan eivät ole vieraita.

Motiva ei koskaan suosittele minkään yksittäisen toimijan tuotteita ja palveluita. Jos joku toimija omassa markkinoinnissaan näin väittää, kyse on tahallisesta harhaanjohtamisesta.

Aurinkosähkömarkkinoiden ylikuumeneminen johtuu lisääntyneen kysynnän lisäksi jo pidempään jatkuneesta komponenttien ja laitteiden saatavuusongelmista.

Maltti olisikin nyt tärkeää aurinkopaneeleita ostettaessa, Motiva painottaa.

– On hyvä pyytää useampia tarjouksia ja vertailla niitä huolellisesti. Ostopäätöstä ei pidä perustaa yhdelle lennokkaalle myyntipuheelle. Myös alan yritysten pitäisi nyt toimia vastuullisesti, eikä surutta hyödyntää kotitalouksien ja taloyhtiöiden huolta energiakustannusten kasvusta, muistuttaa asiantuntija Milja Aarni Motivasta tiedotteessa.

Tarjouksia joutuu nyt odottamaan jopa kohtuuttoman kauan. Myös osaavista asentajista on pulaa, eikä jatkuva kiire ole hyväksi asennustyön laadun näkökulmasta.

Motivan mukaan moni kuluttaja pohtii aurinkosähköä vaihtoehdoksi myös sähkökatkojen varalle. Tavanomainen aurinkosähköjärjestelmä sähköverkkoon kytketyn asunnon yhteydessä ei kuitenkaan tuota sähköä sähkökatkon aikana, vaan sähkökatkon aikana toimiminen vaatii erityisjärjestelyjä jo laitteistohankinnan ja sen asennuksen yhteydessä.

Investoinnin kannattavuuden laskeminen on tällä hetkellä erityisen vaikeaa. Juuri nyt sähkön hinta on ennätyksellisen korkea, mutta hintojen kehitystä on mahdotonta ennustaa pidemmällä aikajänteellä. Toisaalta aurinkosähköä harkittaessa lisäbonuksena on laitteiston pitkäikäisyys ja pienet huoltokulut.

Motivan Aurinkosähköä kotiin -kampanja kokoaa tuoretta tietoa ja avaimet käteen -tarjouksia aurinkosähköjärjestelmistä.