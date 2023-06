Riippumaton venäläinen Moscow Times -lehti uutisoi keskiviikkona, että venäläiskenraali Sergei Surovikin on pidätetty. Se perusti tietonsa kahteen Venäjän puolustusministeriötä lähellä olevaan lähteeseen. Virallisesti ministeriö ei ole kommentoinut tietoa.

Surovikin toimi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden tammikuuhun venäläisjoukkojen komentajana Ukrainassa.

Yhdysvaltalainen New York Times -lehti kertoi aiemmin viranomaislähteisiin viitaten, että Surovikin olisi tiennyt etukäteen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin kapinasuunnitelmista. Lehdelle puhuneet viranomaiset kertoivat saaneensa tietonsa yhdysvaltalaistiedustelun tilannekatsauksista.

– Ilmeisesti hän (Surovikin) valitsi Prigozhinin puolen kapinan aikana, ja nyt he ovat saaneet hänet kiikkiin, sanoi yksi Moscow Timesille puhuneista lähteistä.

Viikonloppuna Surovikin kehotti julkisesti Prigozhinia lopettamaan pyrkimyksensä Venäjän sotilasjohdon kaatamiseksi. Surovikinia ei ole nähty julkisuudessa lauantain jälkeen.

ISW: Surovikin joutunee syntipukiksi

On epävarmaa, mikä olisi saanut Surovikinin mahdollisesti kehottamaan Prigozhinia lopettamaan kapinan niin pian sen alkamisen jälkeenarvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Ajatushautomon mukaan on mahdollista, että Surovikin teki niin pakon edessä.

Jos venäläiskenraali todella on pidätetty, käyttää Kreml todennäköisesti Surovikinia ja tämän liittolaisia syntipukkeina selittämään asevoimien heikkoa reagointia kapinan syttyessä, ISW arvioi. Ajatushautomon mukaan Surovikin on Kremlille täydellinen syntipukki riippumatta siitä, tukiko hän todellisuudessa Wagnerin kapinaa vai ei.

ISW:n mukaan Wagnerin kapinalla on ollut muutenkin jo suuria vaikutuksia Venäjän sotilasjohtoon. Erään merkittävän venäläisen sotabloggaajan mukaan sotilasjohdossa on käynnissä laaja-alaisia puhdistuksia.

Prigozhin mahdollisesti palannut Venäjälle

Wagnerin kapinan päättäneen sopimuksen yksityiskohdista saatetaan edelleen käydä keskusteluja osapuolten välillä, ISW kertoi.

Prigozhinin yksityiskoneen kerrottiin lentäneen Valko-Venäjältä takaisin Venäjälle, ensin Moskovaan ja sieltä Pietariin. Asiasta kertoi Flightradar24-sivuston tietoihin pohjautuen valkovenäläinen Telegram-kanava Hajun project.

Venäläinen sotabloggaaja Igor Girkin on ISW:n mukaan väittänyt Prigozhinin palanneen Venäjälle neuvottelemaan venäläisten virkamiesten ja Wagnerin komentajien kanssa. Ajatushautomo ei ole pystynyt varmistamaan, onko Prigozhin todella palannut Venäjälle.