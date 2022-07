Venäjä ja Ukraina ovat käyneet taisteluita muun muuassa Severodonetskissa Luhanskin alueella. Kuva: SERGEI ILNITSKY

Moscow Times uutisoi Ukrainan sotaan lähetettävien sotilaiden koulutuksen olevan nyt usein minimaalista.

Moscow Timesin haastatteleman ihmisoikeusjärjestö Citizen. Army.Lawin edustajan Sergei Krivenkon mukaan he saavat nyt säännöllisesti yhteydenottoja perheiltä, joiden lapset ovat pestautuneet armeijaan ja joutuneet Ukrainaan rintamalle vain viikkoa myöhemmin.

Hollannista käsin toimiva lehti on haastatellut sotilaita. Ivan-nimeä käyttävä haastateltava kertoi joutuneensa etulinjaan alle kahden viikon sisään armeijaan liittymisensä jälkeen. Ivan kertoi saaneensa vain viisi päivää koulutusta. Hänen mukaansa eräs toinen sotilas ei osannut rintamalle jouduttuaan esimerkiksi kasata tai käyttää asettaan.

Venäjällä on käytössä miehille vuoden asevelvollisuus, mutta Ivanin mukaan kaikkia kohdeltiin koulutuksessa samalla tavalla kokemuksesta huolimatta.

Armeijaan pestautuneille on kuitenkin motivaationa usein palkka, joka voi olla useita kertoja Venäjän palkkojen keskiarvoa korkeampi. Ivan kertoi lehdelle saavansa kuukaudessa 240 000 ruplaa eli noin 4 200 euroa.

Ajatushautomo: Venäjän hyökkäyskyky rapautuu merkityksettömissä taisteluissa

Venäjä rapauttaa hyökkäyskykyään taisteluissa suhteellisen merkityksettömistä asutuskeskuksista Donetskin alueella, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreessa raportissaan.

ISW:n arvion mukaan Venäjä ei ole viime viikkojen aikana edennyt merkittävästi arvioitua kohdettaan Slovjanskia kohti. Tämän lisäksi Venäjän ei arvioida edenneen myöskään Siverskin ja Bahmutin linjalla.

Venäjä on ISW:n mukaan yrittänyt vallata Siverskiä Luhanskin alueen valtaamisesta asti, eli heinäkuun alusta, eikä ole vielä edennyt kaupunkiin asti.

Instituutin arvion mukaan venäläisten on vaikea edetä avoimessa ja harvaan asutussa maastossa.

CIA:n johtaja: Putinin heikosta terveydentilasta ei todisteita

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns kommentoi huhuja Venäjän presidentin Vladimir Putinin horjuvasta terveydestä.

Putin on "liiankin terve", Burns sanoi Guardian-lehden mukaan. Hänen mukaansa ei ole todisteita siitä, että Putinin terveydentila olisi heikko tai että hänellä olisi jokin salattu sairaus, kuten monesti eri tahot ovat väittäneet.

Putinin pitkään tuntenut Burns puhui asiasta Aspenin turvallisuusfoorumissa keskiviikkona.

Burns toimi suurlähettiläänä Putinin virkakauden alkupuolella. Uutistoimisto AFP:n mukaan hänet lähetettiin viime vuonna Moskovaan taivuttelemaan Putinia luopumaan ajatuksestaan hyökätä Ukrainaan.

– (Putin) on vakuuttunut siitä, että hänen kohtalonsa Venäjän johtajana on palauttaa Venäjä suurvallaksi, Burns lisäsi.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 8.47. lisätty CIA:n johtajan kommentit 10.07.