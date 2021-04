Ylen Perjantai-ohjelma raportoi realitysarja Temptation Island Suomeen osallistuneesta naisesta, joka joutui eri somekanavissa raivokkaiden vihaviestien kohteeksi petettyään puolisoaan televisiossa.

Tapaus kuuluu vain asianosaisille, ja tällainen vainoaminen ja uhkailu on muutenkin yksiselitteisen väärin. Ällistyttävää on sen kaksinaismoralistisuus. Temptation Islandin kaltaiset ohjelmathan on juuri suunniteltu tuottamaan tällaisia "skandaaleja". Osallistujien estoja heikennetään alkoholilla ja heidät manipuloidaan erilaisiin provokatiivisiin tilanteisiin.