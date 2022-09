Kuva: Vesa Joensuu

Raahen Arkkukarissa sattui perjantaina kello 14 aikaan liikenneonnettomuus, kun mopoilija törmäsi auton keulaan. Mopoilijan kyydissä oli toinen henkilö.

Onnettomuus sattui, kun mopoilija ajoi valtatie 8:n varrella kulkevaa pyörätietä pitkin. Autoilija ajoi Vehkalantietä valtatien risteykseen mopon eteen. Onnettomuudessa mopo hipaisi henkilöauton oikeaa etukulmaa. Suoraa törmäystä ei tapahtunut.

Molemmat mopon kyydissä olleet henkilöt lensivät mopon kyydistä törmäyksen voimasta. Ensihoito kuljetti mopon kyydissä olleet jatkohoitoon.

Autoilla on väistämisvelvollisuus risteyksessä, ja onnettomuutta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Ylikonstaapeli Jaakko Kinnusen mukaan kevyen liikenteen väylä on sattunut muitakin kolareita, koska se on vilkas ja mopoilla ajo on sallittu. Risteyksissä on väistämisvelvollisuus muilla tiellä liikkujilla.

Sekä mopoon että autoon tuli vain pieniä peltivaurioita. Alustavien selvitysten mukaan myöskään ylinopeuksia ei osallisilla ollut.

Jokilaaksojen pelastuslaitos oli paikalla ohjaamassa liikennettä ja valtatie 8:n toinen ajokaista oli suljettu liikenteeltä noin 30 minuuttia.

Juttua muokattu klo 15.52: Juttuun lisätty poliisin kommentti ja tietoja kolaripaikalta.