Tornion Kromintiellä tapahtui poliisiauton ja moottoripyörän yhteentörmäys, joka vaati yhden kuolonuhrin. Kuva: Anssi Jokiranta

Tornion Kromintiellä myöhään keskiviikkoiltana tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa on kuollut yksi ihminen. Kolarissa on ollut osallisena poliisiauto. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kyse on ollut takaa-ajotilanteesta.

Poliisin osallisuuden vuoksi tapauksen esitutkinta on siirretty syyttäjän johdettavaksi.