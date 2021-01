Virallisilla moottorikelkkareiteillä ei saa lumiseen aikaan kulkea moottorittomilla ajoneuvoilla tai eläinvaljakoilla. Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Moottorikelkkailua koskevat uudet säännökset ovat tulleet tänään voimaan, muistuttaa Liikenneturva tiedotteessa. Yksi keskeisimmistä muutoksista on se, ettei virallisille kelkkareiteille ole lumiseen aikaan asiaa moottorittomilla ajoneuvoilla, kuten polkupyörillä tai eläinvaljakoilla. Kulku on sallittu vain, jos reitinpitäjä on sallinut sen erillisellä lisäkilvellä.

Kesäkuussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki salli polkupyörien ja eläinvaljakoiden kulkemisen moottorikelkkareiteillä myös lumipeitteen aikana. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska Rovaniemeltä pitää nyt voimaan tullutta korjausliikettä tarpeellisena liikkujien turvallisuuden kannalta.

– Voi olla turvallisuuden kannalta riski, jos kelkkailureiteillä kulkee samaan aikaan moottorikelkkoja, eläinvaljakoita ja polkupyöriä. Reitinpitäjä voi erikseen katsoa, mille reiteille on turvallista sallia koiravaljakoiden tai polkupyörien pääsy. Tästä on kerrottava erillisellä lisäkilvellä, Niska sanoo tiedotteessa.

Lisäkilvellä voidaan sallia myös esimerkiksi mönkijän käyttö. Niskan mukaan reittiä on arvioitava turvallisuustekijät edellä.

– Moottorikelkkailureiteillä liikkuvalla on oltava mahdollisuus turvalliseen kohtaamiseen, mihin vaikuttavat reitin leveys, korkeuserot sekä näkyvyys jyrkissä nousuissa ja mutkissa.

Jatkossa virallista moottorikelkkailureittiä osoittava liikennemerkki on voimassa vain lumipeitteen aikaan. Sulan maan aikana reiteillä noudatetaan normaaleja maastossa liikkumista koskevia periaatteita. Esimerkiksi polkupyörällä voi reittiä pitkin polkea.