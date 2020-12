Moottorikelkkailukausi alkaa sitä mukaa, kun lunta sataa. Kelkkailu on murroksessa ja perheissä on useitakin kelkkoja eri käyttötarkoituksiin. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

Joko kausi on alkanut, Suomen Moottorikelkkailijat ry:n ja Muhoksen Kelkkakerho ry:n hallitusten jäsen Jarkko Happo?

– Kelkkailu vaatii reilusti lunta metsään, joten jonkun 20–30 senttimetriä saisi vielä tulla lisää. Osa on etsinyt lunta pohjoisesta ja kausi on päästy aloittamaan esimerkiksi Syötteellä ja Kuusamossa ja siitä ylöspäin.

Miltä alkava talvi vaikuttaa?

– Kelkkailussa näkyy trendi, että vapaa-aikaan on panostettu. On tehty uusia hankintoja ja näyttäisi, että kelkkamatkailussa tulee kasvua. Uskon, että joukossa on uusiakin kelkkailijoita ja myös entiset kelkan omistajat ovat innostuneet uusimaan kalustoa, kun tekniikka on kehittynyt paljonkin.