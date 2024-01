Autoliiton Moottori-lehti kertoo, ettei vakuutusyhtiö If enää suostu myöntämään kaskovakuutuksia tietyille Audin ja Porschen sähköautoille.

Linjaus koskee Porsche Taycania, Audi E-Tron GT:tä ja RS E-Tron GT:tä. Kaikki ovat erittäin hintavia sähköautoja ja sisarmalleja keskenään.

Ifin tuotepäällikkö Peter Roselius kertoo, että syynä ovat näiden mallien erittäin suuret akkujen korjauskustannukset. Korvattavia vahinkoja on tullut esimerkiksi autojen ajoakun osumasta johonkin kiinteään esteeseen.

Malleille näyttää myös tapahtuvan muita useammin akkuvahinkoja.

Taycan on Porschen urheilullinen sähköauto.

– Akkuvahinkoja näyttää niille tapahtuvan useammin kuin muille sähköautoille, ja niiden koko akuston vaihtaminen korjaamisen sijaan vaikuttaa olevan vallitseva käytäntö, Roselius kertoo lehdelle.

Roselius kertoi aiemmin lehdessä tapauksesta, jossa Porsche Taycanin akustoon tulleen seitsemän millimetrin painauman korjaaminen tarkoitti koko akuston vaihtamista.

Kokonaiskustannus paisui yli 80 000 euroon.

Lehden tekemän kyselykierroksen perusteella If on toistaiseksi ainoa yhtiö, joka on päättänyt rajoittaa kaskovakuuttamista sähköautojen osalta tietyissä malleissa. Lehti sai vastauksen OP-Pohjolalta, Tapiolalta, Pohjantähdeltä ja Turvalta.