Moona Komulainen järjestää torstaina Nelivitosessa teknobileet. Kuva: Pekka Kallasaari

– Kunnon acid teknoa kuulee Oulun baareissa harmillisen harvoin, harmittelee oululainen teknomusiikin ystävä Moona Komulainen, 23.

Urban Boost -hankkeen kulttuurituottajavalmennuksessa oleva Komulainen päätti korjata tilanteen ja tuottaa Ouluun teknobileet itse.

Parin kuukauden valmistelun jälkeen Oulun Nelivitosessa reivataan huomenna torstaina kolmen musiikkituottaja-dj:n tahdittamana.

Komulaisen tuottamat pääsymaksuttomat K18-teknobileet saivat nimekseen Uleåtech. Illan aloittaa yhdeltätoista 80_Percent, puoliltaöin johdon ottaa Tähtimoottori ja illan viimeistelee A-Narc.

– Tuntui, että sellaisen kunnon ysäri acid teknon soittajatkin ovat näillä leveyksillä vähän kiven alla, Komulainen sanoo.

Acid tekno, joka tunnetaan myös nimellä acid, on musiikkigenre, joka pohjautuu acid house -musiikkiin ja kehitettiin Euroopassa 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alkupuolella.

– Se on sellaista kunnon Berliini-meininkiä, jota löytyy enemmän pääkaupunkiseudulta. Uskon vahvasti, että Oulussakin olisi tällaisille klubeille markkinarakoa.

Säpinää synkkyyteen

Komulaisen lisäksi Urban Boost -hankkeen kolme kuukautta kestävässä, 18–29-vuotiaille työttömille työnhakijoille suunnatussa kulttuurituottajavalmennuksessa on parhaillaan kymmenen muuta idearikasta nuorta, joiden tuottamat kulttuuritapahtumat tuovat säpinää vuoden synkimpään aikaan.

Porukan aikaansaannoksia ovat Uleåtechin lisäksi muun muassa viime viikonloppuna Pikisaaressa järjestetty nelipäiväinen monitaidefestivaali Offroad art fest, huomenna torstaina Snookersissa järjestettävä Pahan mielen runoilta, lauantaina Toppilaklubilla järjestettävä metallinkaikuinen November Ember sekä lauantaina Pikisaaren Kulttuurilaboratoriossa pidettävä Kaiku sisimpääsi -hyvinvointitapahtuma.

– Nämä ovat viimeisiä tapahtumia, joita Urban Boost -hankkeen kulttuurituottajavalmennuksen tiimoilta järjestetään, sillä hanke on tulossa joulukuussa päätökseen, projektipäällikkö Heikki Myllylahti kertoo.

Syksyllä 2019 käynnistynyt, Oulu Urban Culture ry:n toteuttama ja Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahaston rahoittaman Euroopan sosiaalirahaston projektin valmennukset ennättivät tavoittaa kaikkiaan reilut viisikymmentä oululaista nuorta.

– On ollut hienoa seurata, kuinka nuoret pääsevät toteuttamaan omia villejäkin visioitaan ja rikastuttamaan Oulun kulttuurikenttää. Koronapandemiakaan ei ole heitä juuri hidastanut, Myllylahti kertoo.

Hän kertoo monen löytäneen valmennuksesta uuden suunnan elämälleen.

Myös Moona Komulainen sanoo valmennuksen antaneen vahvistuksen sille, että tulevaisuuden tähtäin on kulttuurikentällä.

– Tämä on ehdottomasti mun juttu!

Jatkoa seuraa

Urban Boost -hankkeelle ei nykyisenlaisena ole luvassa jatkoa, mutta yhdistys jatkaa toimintaansa ja on mukana kulttuuripääkaupunkihankkeessa.

– Meillä on suunnitteilla Kesytön konttori -projektikokonaisuus, jossa nuorten kulttuurituottajien kouluttamista jatketaan. Nuoret pääsevät toteuttamaan omia taide- ja kulttuuriprojektejaan start up -rahoitusmallilla ja kehitteillä on myös vaihto-ohjelma, jossa nuoret pääsevät meiltä Eurooppaan ja toisin päin, Heikki Myllylahti kertoo.

Myös Pikisaaressa sijaitseva Urban Boost -hankkeen tukikohtana toiminut Kulttuurilaboratorio jää elämään.

– Labra tulee jatkossakin olemaan oululaisten nuorten kulttuurintekijöiden käytössä.