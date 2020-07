Niila Hämäläinen näyttää Kalliomontulla takaperinvoltin mallia. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Ai saa...mahalleen!, poika huudahtaa, kun hyppääjä molskahtaa veteen ikävän näköisessä asennossa.

Kempeleen Ouluntullissa sijaitsevan Kalliomontun hyppyrin ympärillä parveilee joukko poikia, jotka mittailevat alkavaa miehuuttaan hyppäämällä veteen kuuden metrin korkeudelta. Pudotus näyttää suuremmalta, mitä se on. Nykyajan nuoret, joita joskus myös "jonneiksi" kutsutaan, eivät kuitenkaan näytä pelkäävän. Kun lankulle on kävelty, sieltä ei ole paluuta takaisin. Tai on, mutta se kulkee veden ja portaiden kautta. Niila Hämäläinen vetää "bäkkärin" eli voltin taaksepäin. Muut katsovat hiljaa kunnioittaen, kun Hämäläinen leijailee ilmassa, kunnes painovoima tekee tehtävänsä. Uimahypyt ovat extreme-urheilua ja ne vaikuttavat olevan poikien juttu. Tyttöjä ei näihin bileisiin ole kutsuttu.