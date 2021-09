Oulu

Pilpaselän metsätien huono kunto on puhuttanut retkeilijöitä. Kuva: Pekka Kallasaari

Oulun Sanginjoella sijaitsevan Pilpaselän metsätien huono kunto on puhuttanut kuluneena kesänä ja syksynä Pilpasuon alueen retkeilijöitä.

– Eihän se Pilpaselän metsätien alkuosa missään häävissä kunnossa ole, eikä tuo ole ihmekään. Pilpasuo on suosittu retkikohde ja näinä korona-aikoina siellä on ollut kulkijaa aivan tolkuttomasti, Pilpaselän metsätien tienhoitokunnan yhteyshenkilö Pekka Raitakallio kommentoi.

Pilpaselän metsätie on yksityistie, jonka tienhoitokunnan muodostaa noin kolmisenkymmentä osakasta. Yksi niistä on Oulun kaupunki.

– Vaikka kaupunki on yksi osakkaista, suurimpia maksumiehiä ja -naisia olemme me kyläläiset, kun tien kunnossapidosta puhutaan.

Raitakallio toivoo, että kaupunki ottaisi vastuun Pilpaselän metsätien alkupään kunnossapidosta.

– Sen osan, joka kuluu kaupunkilaisten virkistyskäytön vuoksi. Mielestäni se kuuluu kaupungille eikä meille kyläläisille.

150 autoa päivässä

Pilpaselän metsätie, joka joissain karttasovelluksissa on nimetty myös Miehonseläntieksi, peruskorjattiin viimeksi kolme vuotta sitten.

– Ojat kaivettiin ja tielle ajettiin uusi päällyste, Raitakallio kertoo.

Tie on perusparannuksen jäljiltä edelleen hyvässä kunnossa Pilpasuon luontopolun parkkipaikasta eteenpäin. Sen sijaan Peräkyläntieltä Pilpasuon luontopolulle tie on niin kovalla kulutuksella, että kuoppia on muodostunut.

Raitakallio on laskeskellut, että tietä ajaa edestakaisin päivittäin keskimäärin 150 autoa.

Kasvanut ulkoilijoiden määrä on aiheuttanut ongelmia myös pienellä Pilpasuon luontopolun pysäköintialueella.

– Ihmiset jättävät autoja parkkiin tien varteen kun eivät pysäköintialueelle mahdu, eivätkä maanomistajat pääse autosumasta ohi traktoreilla, tukkirekoista nyt puhumattakaan, vaikka heitä vartenhan tämä tie on tehty.

Ahdas pysäköintialue

Raitakallio kertoo tienhoitokunnan kokoustavan vielä tälle syksylle.

– Käymme läpi korjaustarpeet ja käsittelemme tien uudelleenjyvittämisasiaa.

Metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi Oulun kaupungilta kommentoi, että uudelleenjyvitys olisi tarpeen. Hän tunnistaa myös pysäköintiongelman Pilpasuon luontopolun alussa.

– Pieneksihän se on jäänyt. Laajennukselle olisi selkeä tarve, Kuukasjärvi sanoo.

Hän muistuttaa alueella liikkujia, että pysäköinnin haasteista huolimatta Pilpasuon laavulle ei tulisi ajaa vanhaa metsäuraa pitkin, kuten osa retkeilijöistä tekee.

– Siinä saattaa jopa syyllistyä maastoliikennerikkomukseen, sillä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa ajamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa, ja urahan on useamman yksityisen maanomistajan maalla, Kuukasjärvi muistuttaa.

– Siinä särkee autonsakin helposti, Pekka Raitakallio varoittaa.

Kiire huolettaa

Raitakallio kertoo olevansa huolissaan myös retkeilijöiden kiireestä. Hänen mukaansa valtaosa niin Pilpaselän metsätietä kuin yksityistä Peräkyläntietä ajavista kaasuttelee reilua ylinopeutta.

– Peräkyläntiellä on kolmenkympin rajoitus aivan syystä. Siellä liikkuu lapsia ja lemmikeitäkin, Raitakallio muistuttaa ja jatkaa:

– Metsätielläkin tulisi tilannenopeuden kanssa käyttää järkeä, vaikka varsinaista nopeusrajoituskylttiä ei olekaan. Läheltä piti -tilanteita on käynyt, kun auto on tullut mutkan takaa seitsemääkymppiä, ja itse olen ollut liikkeellä lähes tien levyisellä paripyörätraktorilla.

Hän muistuttaa, että rällääminen on paitsi vaarallista, se myös kuluttaa tietä nopeammin.

– Sehän ei ole kenenkään etu.