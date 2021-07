Mönkijävarkaat ovat nousseet pieneksi ilmiöksi Rovaniemellä kesän aikana. Anastetuilla mönkijöillä on tehty lisää omaisuusrikoksia.

Touko-heinäkuun aikana Rovaniemen seudulla on tehty useita mönkijävarkauksia. Mönkijöitä on anastettu varastoista, parkkihalleista ja pihamailta. Samassa yhteydessä tekijät ovat anastaneet muutakin omaisuutta ja anastetuilla mönkijöillä on edelleen anastettu lisää omaisuutta, kuten peräkärryjä lasteineen.