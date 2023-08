Keisarinviitta on ollut yleinen näky Oulun seudulla tänä kesänä.

Päiväperhosia on esiintynyt tänä kesänä viime vuotta enemmän, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke) tiedotteessa. Myös kimalaisia on havaittu heinäkuusta lähtien tuntuvasti edellisvuotta runsaammin.

Syken keräämien ennakkotietojen perusteella runsastuneita päiväperhoslajeja on ollut yli kaksi kertaa enemmän kuin vähentyneitä. Syken tutkija Janne Heliölä kuvailee perhoskesää kokonaisuutena katsottuna erinomaiseksi, vaikka alueellista vaihtelua on.

Oulun alueella tietyillä päiväperhoslajeilla on ollut hyvä kesä, kertoo Oulun yliopiston hyönteistutkija Marko Mutanen. Hän perustaa arvionsa omiin havaintoihin ja muilta kuultuihin tietoihin. Seuranta-aineistoa hänellä ei ole käytössä.

– Keisarinviittaa on ollut erittäin runsaasti ja ritariperhonen on ollut ehkä runsaampi kuin koskaan. Myös Oulun alueelle harvinaisella sitruunaperhosella on ollut vahva vuosi, Mutanen kertoo.

Myös suhteellisen uutta tulokasta, karttaperhosta, on ollut Mutasen mukaan todella paljon.

– Se on tehnyt täällä toista sukupolveakin ja siitä on kasvanut ihan eri näköinen tumma perhonen, Mutanen kertoo.