Kaikki kurpitsat toimivat mainiosti sosekeitoissa. Myskikurpitsakeitto saa luonnetta tällä kertaa curryjauheesta ja kookosmaidosta. Kuva: Nanna Rintala

Myskikurpitsan sesonki ajoittuu myöhäissyksyyn ja talveen. Siitä valmistuvat niin maistuvat lisukkeet kuin pääruoatkin. Soseutettu kurpitsa on mainiota myös leivonnassa.

Myskikurpitsa on päärynänmuotoinen kurpitsa, jolla on vaaleankellertävä, kova kuori, oranssinkeltainen hedelmäliha ja vähän siemeniä. Maultaan monikäyttöinen hedelmä on pähkinäinen ja hiukan makea. Sen hedelmäliha on tiivistä ja kiinteää.