Aiemmin sisustusvaikuttaja Essi Raivio halusi, että koti oli tiptop ennen vieraiden tuloa. Nykyään suhtautuminen kotiin on rennompi. Kuva: MAURI RATILAINEN

Sisustusbloggaaja Essi Raivio tunnustautuu suorittajaksi, jolla on matala kaaoksensietokyky.

Piirre korostuu esimerkiksi silloin, kun uusia ihmisiä on tulossa kylään ensimmäistä kertaa. Silloin siivousstressi on taattu – eikä paine välttämättä hellitä vielä silloinkaan, kun koti on siivottu ja vieraat ovat astuneet sisään.