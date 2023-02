Helmikuu on jo menossa, ja Suomi on selvinnyt ilman energiapulasta johtuvia sähkökatkoksia. Eikä niitä ehkä tulla näkemäänkään, sillä Teollisuuden Voima Oy:n ilmoituksen mukaan Olkiluoto 3:n on määrä aloittaa tuotanto perjantaina 10.2.

Valtakunnanverkkoon on luvassa 1600 megawatin teholla tasaista ydinsähköä. Helmikuun tuulettomien kovien pakkaspäivien ei siis pitäisi olla enää suuri uhka. Olkiluoto 3:a koskeviin uutisiin tosin on totuttu liittämään ja ehkä yhä kannattaa liittää sana jos.