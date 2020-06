Oulu

Rokotuksista huolehtiminen on aikuisen omalla vastuulla. Kuva: JARNO PÄÄKKÖNEN

Tyypillinen tilanne on seuraavanlainen: jäykkäkouristusrokote on saatu aikoinaan koulussa, mutta sen jälkeen asia ei ole ollut mielessä. THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan on varsin yleinen ongelma, etteivät aikuiset ole tietoisia oman rokotesuojansa tilanteesta.

– Jos ei muista saaneensa rokotetta aikuisiällä, niin silloin kannattaa kyllä käydä hankkimassa rokote.