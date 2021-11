OULU

Ympäristö on alkanut jo muuntua jouluisaksi Maikkulan kartanolla. Jouluvaloja asettelemassa myyntisihteeri Eila Alamommo. Kuva: Laura Seppä

Tilausravintoloissa ja tapahtumanjärjestäjien keskuudessa hykerrellään. Näinä päivinä käynnistyvä pikkujoulusesonki vaikuttaa erittäin vilkkaalta.

– Ihmisillä on ollut menohaluja jo pitkään. Siellä on patoutunutta tarvetta lähteä ihmisten ilmoille. Porukat ovat himmailleet kauan kämpillä. Se näkyy, että nyt halutaan lähteä liikkeelle, Hildur Hillitön Viikinkiravintola Haraldista toteaa.

Pikkujouluvarauksia on tehty ravintolaan paljon. Tykätyimmät viikonloput alkavat olla täynnä.

– Viikonloput ovat kyllä olleet jo tähänkin saakka mahdottoman vilkkaita. Pöytäpaikat varataan täyteen, ja porukkaa käy ovella kyselemässä, mahtuisiko sisään, hän kertoo.

Pikkujoulutouhut ovat jo vauhdissa Oulun seudun ravintoloissa ja tapahtumanjärjestäjien keskuudessa. Myyntisihteeri Eila Alamommo Maikkulan kartanolta kertoo, että ensimmäiset pikkujoulut pidetään tällä viikolla. Kuva: Laura Seppä

Ratamestari Vertti Vallinen Kart in Club Oulusta arvioi, että pikkujoulujen kysyntä on piristynyt viime vuodesta huomattavasti, mutta vilkastumista on havaittavissa myös muutamiin edellisvuosiin peilattuna.

– Firmaporukoiden kanssa on puhuttu paljon siitä, että viime vuonna pikkujoulut ovat jääneet pitämättä. Nyt pääsee vihdoin liikkumaan porukalla, Vallinen toteaa.

Pikkujoulukisat kestävät ratamiljöössä henkilömäärästä riippuen tunnista pisimmillään jopa viiteen tuntiin. Sen jälkeen ryhmät jatkavat iltaa saunomalla ja pelailemalla. Vallisen mukaan pikkujoulukausi on kartingpaikalle tosi merkittävä sesonki.

– Vuoden kolme viimeistä kuukautta on meille tärkeintä aikaa, Vallinen sanoo.

Mediamanageri Rami Ranta Club Teatrialta kertoo, että nähtävillä on selkeästi yritysten kiinnostus isomman mittaluokan juhlintaan. Pikkujouluväki liikkuu Rannan mukaan sekä tavallisilla että jouluisilla keikoilla, kuten Ysärijoulussa ja Piknik Live Pikkujouluissa.

– Siitä jouduttiin laittamaan vip-lipunmyynti kiinni, koska se myytiin loppuun. Menohalut ovat aistittavissa, Ranta kertoo.

Ihmisten käyttäytyminen on Rannan mukaan hieman muuttunut. Lipunmyynti on Teatrialla ollut aiemmin hyvin ennakkopainotteista. Ihmiset ovat suunnitelleet menemisiään enemmän.

– Tällä hetkellä on jännää, kun sitä ennakkosuunnitteluakin on, mutta myös tapahtumapäivänä tulee vielä väkeä ovelta sisään, Ranta toteaa.

Eila Alamommon mukaan ihmiset selvästi nauttivat siitä, kun pääsevät tapaamaan toisiaan kasvotusten ja juhlan merkeissä. Kuva: Laura Seppä

Maikkulan kartanossakin pikkujoulunäkymät vaikuttavat erittäin lupaavilta, ja sesonki on vuoden tärkeintä aikaa.

– Nyt ihan selvästi nautitaan, kun päästään tapaamaan työkavereita juhlan merkeissä eikä vain tietokoneen äärellä, myyntisihteeri Eila Alamommo Maikkulan kartanosta huomauttaa.

Kartanon ympäristö on alkanut jo muuntua jouluisaksi. Ensimmäiset pikkujoulutapahtumat pidetään tällä viikolla. Perinteiset pikkujoulut koostuvat hyvästä ruuasta, juomasta ja saunomisesta.

– Pihapiiriin on laitettu jouluvaloja, ne antavat ihanasti valoa eikä ole tullut sellaista tunnetta, että nytkö se joulu jo tulee, Alamommo sanoo.

Kysytyimpiä ajankohtia pikkujoulutapahtumille ovat perjantait. Maikkulan kartanossa on huomattu myös, että ihmiset ovat valmiita joustamaan. Tapahtumia on saatettu siirtää tammikuulle.

Tullisalillakin on huomattu ihmisten into päästä liikkeelle ja toistensa seuraan. Tullisalin taustalla toimivan Qstock Oy:n toimitusjohtaja Jouni Loponen kertoo, että pikkujoulutilaisuuksia on jo pidetty, ja niitä on tulossa jouluun saakka. Myös osa Tullisalille suunnitelluista tapahtumista on siirretty ensi vuoden puolelle.

– Kohtaamisten tarve näkyy poikkeuksetta. Se tulee tavalla tai toisella läpi. Ihmiset haluavat viettää aikaa keskenään epävirallisemmissa yhteyksissä, Loponen toteaa.

Hän iloitsee kaikista tapahtumista, jotka on päästy toteuttamaan, pienistä kokouksista isoihin tapahtumiin saakka.