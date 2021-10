Kiimingin Kiekko-Pojissa, kuten monessa muussakin seurassa harrastajamäärä on pienentynyt koronan vuoksi, joten maksutaakkaa on kasautunut jäljelle jääneille pelaajille. Kuva U14-joukkueen harjoituksista. Kuva: Pekka Peura

Korona puraisi seuran lajeista erityisesti jääkiekon ikäkausijoukkueiden taloutta, kertoo Kiimingin Kiekko-Pojat ry:n (KKP) toiminnanjohtaja Veli-Matti Korhonen.

KKP:ssä joukkueiden seuralle maksama seuramaksu on kiinteä, joten pelaajamäärän huvetessa maksettavaa on kertynyt yksittäistä pelaajaa kohti enemmän. Seuramaksulla katetaan valmennus, seuran henkilöstö- ja hallintokuluja sekä jäämaksut. KKP:ssä on päätoimisen toiminnanjohtajan lisäksi kaksi osa-aikaista työntekijää.