Televisio tänään

Legendat kehässä





Illan teema on näköjään tuhlaus: rahan ja tähtien. Peter Segal sai nyrkkeilyelokuvansa rooleihin kaksi konkaria, jotka ovat lajissa todella kunnostautuneet. Sylvester Stallone on tietenkin tuttu Rockyna, poikana Philadelphian varjoisilta kujilta. Robert De Niro iski itsensä lajin historiaan Martin Scorsesen elokuvassa Kuin raivo härkä. Kokeneiden kehäkettujen niskaan lätkäistiin heppoinen komedia kahden vanhan kilpakumppanin kohtaamisesta. Totta kai kaksikko on kutkuttavaa nähdä kehässä, mutta sivuseikkoja ja joutavaa hölinää on liikaa. (USA 2013)

Sub klo 0.45