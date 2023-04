Keltainen maali hilseilee puutalon ulkoseinästä, sisällä tervehtii vuosia tyhjillään tyhjillään olleen rakennuksen koleus. Kylmä meinaa hiipiä takin alle, mutta ilmassa kuplii ilo. Ilo siitä, että elokuvateatteri Bio Huvimylly on saamassa uuden elämän.

Huvimyllyn monivaiheinen saaga on viimein saanut päätöksensä Raahessa. Siksi aulan baaritiskillä lojuu kaksi tyhjennettyä kuohuviinipulloa. Maljat on nostettu, ja pienet juhlatkin pimeissä tiloissa on ehditty pitää. Sähköjä ei vielä ole, mutta kaikki aikanaan.

Reilut kaksi viikkoa sitten Raahen kaupunginvaltuusto päätti ottaa vastaan Huvimyllyn elokuvateatterirakennuksen Soveliuksen apurahastosäätiön lahjoituksena.