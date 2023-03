Kuva: Ester van Dam

Jouni Jussila ei unohda koskaan hetkeä vuosituhannen vaiheesta, kun hän sai todistaa omin silmin ensimmäistä kertaa kirkkaan punaista taivasta. Se on yksi unohtumaton hetki, jonka Jussila on kokenut leiskuvan taivaan alla. Revontulet tekevät edelleen vaikutuksen, vaikka Jussila on harrastanut niitä jo vuosia ja tehnyt revontulista myös ammatin itselleen.

Kuuntele Jussilan haastattelu Radio Kalevasta. Toimittajana Sini Salmirinne.