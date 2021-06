Vaalimainontaa säädellään hyvin vapaasti. Ehdokkailla on nimi, numero ja kuva tärkeä. Kuva on Rovaniemeltä. Kuva: Anssi Jokiranta

Oulussa on näkynyt puolueiden kunnallisvaaliehdokkailla lehtimainoksia, joissa ei ole mainittuna puoluetta. Onko tämä yleinen ilmiö, vaalimainontaa tutkinut Annamari Huovinen Helsingin Hankenilta?

– Olen huomannut saman ilmiön jo aiemmissa vaaleissa. Luulen, että se on kunnallisvaaleissa yleisempi ilmiö. Suoraa tutkimustietoa minulla ei ole enkä ole sitä ehdokkailta itseltään kysellyt, mutta luulen, että varsinkin silloin, jos ehdokas on omalla pienellä paikkakunnallaan tuttu, hän ei ehkä halua mainoksissa sitoutua puolueeseen. Puolueeseen sitoutuminen kannattaa muuten, sillä paremmin pääsee läpi, kun on jonkun puolueen listoilla. Voisin ajatella, että he haluavat ikään kuin tuplahyödyn.

Onko tämä harkittu ratkaisu?

– Kyllä se on varmaan ihan mietitty. Myös sellaisia mainoksia näkyy, joissa ehdokkailla on puoleen logo esillä, mutta pienellä, tai puolueen värit eivät ole selvästi näkyvissä tai sitten mainos on rakennettu värisävyineen eri malliin kuin puolueen tyyli tai värisävyt ovat. Puolueethan usein jakavat valmiita pohjia, joihin ehdokkaat voi tehdä mainoksensa, jotta ne olisivat yhdenmukaisia ja puolueen linjan ja värien mukaisia. Mutta kaikki eivät halua niitä käyttää vaan heillä on oma ajatus, jota he haluavat mainostaa.