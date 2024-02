Liverbox - Freedom In My Rock 'n Roll (Kuukauden paikallinen)

Rainbow - Difficult to Cure

Edguy - Lavatory Love Machine

Stratovarius - Eagleheart

Pantera - Cowboys from Hell

Morbid Angel - Thy Kingdom Come

Finntroll - Under Bergets Rot

Metallica - Hero of The Day

The Devin Townsend Band - Slow Me Down

Slayer - In A Gadda Da Vida