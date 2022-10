Milka

Rauni Mollbergin kolmas teatterielokuva ei ole helppo tapaus. Timo K. Mukka -sovituksessa on sitä balladin sävyä, joka jäi puuttumaan ohjaajan edellisestä Mukka-elokuvasta Maa on syntinen laulu (1973). Kuvaaja Esa Vuorisen kanssa Mollberg tavoitti hetkiä, joissa on yhtä paljon Andrei Tarkovskin elokuvien maagisuutta kuin Tyko Sallisen maalausten rytkyvää alkuvoimaa. Toisaalta pedofilia on vähintäänkin lähellä, kun kuvaus nuoren Lapin tytön seksuaalisesta heräämisestä etenee.

Irma Huntus on Milka, jonka ihastus naapurinmieheen (Matti Turunen) on myös kolmiodraama, kun äitikin (Leena Suomu) ottaa osaa. Nuokkuva kerronta taittaa kuitenkin draamalta terän. Viime vuonna Veikko Aaltosen ohjaama dokumenttielokuva Dinosaurus rohkeni kertoa myös palvotun ohjaajan myrkyllisestä vallankäytöstä ja julmuudesta niin ihmisiä kuin eläimiäkin kohtaan. Jotenkin säikähtänyttä on Milkankin porukka. (Suomi 1980)