Eteläisen Suomen rantamökit ovat aiemmin olleet suosittuja kesäkohteita, mutta korona-aikana niiden vuokraaminen on lisääntynyt myös talvisin. Kuvassa yhteiskäytössä oleva saunarakennus Porin Herrainpäivillä. Kuva: Heikki Westergård

Kuluva vuokramökkikesä on ollut historian paras, ainakin jos on uskominen Lomarenkaan ja Holiday Clubin tilastoja. Jo viime vuonna mökkejä vuokrattiin koronan ja matkustusrajoituksien seurauksena ennätyksellisen paljon, mutta tänä kesänä on pistetty vielä paremmaksi.

Suomen suurimman mökkivälittäjän Lomarenkaan mökkien vuokraaminen on kasvanut toukokuun alusta alkaen 20 prosenttia viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.