Pian koittavasta kesästä on tulossa todellista penkkiurheilijan juhlaa – ovathan tämän kesän ohjelmassa muun muassa viime kesältä siirtyneet jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut sekä Tokion olympialaiset. Toki viimeisen reilun vuoden aikana on opittu se, ettei tapahtumien osalta voida sanoa mitään varmaa ennen kuin ne viimein koittavat Tässä vaiheessa on vielä melko mahdotonta sanoa, että mikä tulee olemaan koronapandemian osalta Japanissa tilanne heinä-elokuussa, jolloin olympiakisojen mitalit pitäisi vihdoin ja viimein saada jakoon. Toivottavasti ei enää tule mitään takaiskuja olympiakisojen tai muidenkaan kesän urheilutapahtumien osalta.

Ennen kuin olympiatuli Tokiossa syttyy, ehtiii urheilussa tapahtua paljon niin kansainvälisissä ympyröissä kuin myös pienemmässä mittakaavassa paikallistasolla. Parhaillaan Budapestissä uidaan Euroopan mestaruuksista ja perjantaina Latviassa käynnistyvät jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Kun vuosi sitten MM-kisat jäivät pelaamatta, lähtee Suomi kisoihin puolustavana maailmanmestarina voitettuaan kisat Slovakiassa 2019. Kuten ei kaksi vuotta sittenkään, ei ehkä tälläkään kertaa Suomen joukkueelta odoteta ihmetekoja. Jääkiekko on kuitenkin noussut Suomessa sellaiseen asemaan, että aina arvokisoihin lähdettäessä on tavoiteltava vähintään mitalia. Sitäkään ei nykypäivänä voida pitää varsinaisena ihmeenä, jos ja kun Suomi sattuu voittamaan maailmanmestaruuden. Voin kuvitella, että meno ja meininki saattaa siinä tapauksessa olla melkoisen villiä kesäkuun kuudennen päivän iltana suomalaisilla turuilla ja toreilla.