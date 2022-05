Oulu

Kanadan puolustajilla riitti kiirettä Teemu Turusen kanssa MM-finaalissa 2021. Kuva: TOMS KALNINS

Kärpät on tehnyt kaksivuotisen pelaajasopimuksen Teemu Turusen kanssa. Laitahyökkääjä siirtyy Ouluun pääkaupunkiseudulta, missä hän pelasi päättyneellä kaudella sekä Jokerien KHL-miehistössä että HIFK:n liigajoukkueessa.

26-vuotias Turunen on Jokerien kasvatti, joka kolusi nuorempana läpi kaikki juniorimaajoukkueet. Turunen debytoi Liigassa HPK:n paidassa syksyllä 2016 ottelussa Oulun Kärppiä vastaan. Myös hyökkääjän ensimmäinen liigaosuma syntyi Kärppiä vastaan samana syksynä.

Kärppien urheilujohtaja Harri Aho kertoo tiedotteessa Turusen tuovan ensi kauden joukkueeseen ratkaisuvoimaa, luonnetta ja monipuolista osaamista.

– Teemu on vastuullinen kahden suunnan pelaaja, joka pystyy tekemään tulosta. Hän on monipuolinen, ja pystyy pelaamaan sekä ylivoimaa että alivoimaa. Teemu on kova luonnepelaaja ja äärimmäisen tärkeä palanen tulevan kauden joukkuetta.

Turunen itse uskoo Oulun olevan hänelle oikea paikka kehittyä pelaajana. Päätöksenteossa painavimmat tekijät olivat Kärppien menestystavoitteet ja tuttu valmennus.

– Sain kuulla, että Kärpissä rakennetaan kovaa joukkuetta. Juttelin Lauri Marjamäen kanssa, ja hän kertoi mitä Kärpät tavoittelee. Joukkue on aiemmin menestynyt hyvin, ja nyt muutaman huonomman vuoden jälkeen on tarkoitus kääntää kurssia. Toivottavasti pystyn omalla panoksellani auttamaan joukkuetta menestymään.

Marjamäen lisäksi Kärppien tulevan kauden joukkueesta löytyy kourallinen Turuselle entuudestaan tuttuja pelaajia.

– Julius Junttila on tuttu Jokereista ja Ville Leskinen HIFK:sta. Atte Ohtamaan ja Peter Tiivolan tunnen maajoukkueen kautta. Kaikki, jotka tunnen ovat todella hyviä jätkiä. Odotan innolla, että pääsen aloittamaan hommat Oulussa.



Kärppäkannattajat muistavat liukasliikkeisen Turusen kevään 2019 finaalisarjasta, jossa HPK juotti lopulta karvasta kalkkia oululaisille ja voitti Suomen mestaruuden. Turunen iski kevään ratkaisuotteluissa tehopisteet 5+9=14 ja sijoittui pudotuspelien pistepörssissä toiseksi Kärppien Ville Leskisen jälkeen.

Mestaruuteen päättynyt kausi oli Turusen läpimurtokausi Liigan eliittiin. Hän takoi runkosarjassa tehot 20+34=54.

Juonikkaan taiturin tehoilu jatkui myös seuraavalla kaudella Helsingin IFK:n paidassa, kun hän iski 43 runkosarjaottelussa peräti 51 (20+31) pistettä.

Kauden 2000–2021 Turunen kiekkoili Sveitsin pääsarjassa HC Davosin riveissä. Kausi päättyi Leijonien mukana MM-hopeaan Latvian kisoissa.

Kärppien kannattajille ikävämpi uutinen oli se, että puolustaja David Sklenicka ei jatka oululaisseurassa. Kovaotteinen tshekkipuolustaja pelaa ensi kaudella Mikko Mannerin valmentaman Brynäsin riveissä Ruotsin SHL:ssä.

Manner vaikuttaa haalivan joukkueeseensa tuttuja pelaajia liigaympyröistä, sillä jo aikaisemmin Hannes Björnisen sopimus Brynäsiin varmistui. Myös Kärppien viime kauden parhaan pistemiehen Saku Mäenalasen sopimus seuraan on pyörinyt tiiviisti huhuissa.